Solidarietà al sindaco d’Arienzo e all’assessore Rignanese

Come riferito dal Sindaco con un post su Facebook, questa mattina è stata trovata dietro la porta della delegazione di Macchia una busta contenente minacce gravi rivolte a lui e all’Assessore Rignanese: ancora una volta Monte Sant’Angelo è stata ferita, perché la minaccia alla massima autorità cittadina è minaccia a tutta la città. *Al Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e all’Assessore Generoso Rignanese va la solidarietà e la vicinanza di FORZA ITALIA.

C’è rabbia, tanta rabbia, e sgomento, ma i delinquenti sappiano che non c’è paura o rassegnazione: la gente onesta, perbene, sarà molto più forte di voi e saprà combattervi!

Monte è fatta di persone che non vogliono assolutamente più sopportare le cattiverie: non sappiamo che fare degli stupidi, di chi non sa usare la ragione e il dialogo, ma solo la violenza.

FORZA ITALIA fa appello a tutte le Istituzioni preposte (Prefettura, Magistratura, Forze dell’Ordine) affinché, quanto prima, si faccia luce su questi atti delinquenziali, criminali, perché Monte non può vivere nella paura; siamo certi che si farà di tutto per dare un nome e un volto a chi crede che la violenza debba prendere il posto della ragione e della civiltà!

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)