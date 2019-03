Stornara. Evade dai domiciliari: sorpreso dai CC

Di:

I Carabinieri della Stazione di Stornara hanno arrestato Buo Rocco, pregiudicato 74enne del posto.

Nei suoi confronti la Corte d’Appello di Bari ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere in sostituzione della detenzione domiciliare alla quale l’uomo era già sottoposto per il reato di evasione.

Il provvedimento, notificato al 74enne dai militari dell’Arma mercoledì scorso, è scaturito dalle violazioni del BUO alle prescrizioni della detenzione domiciliare, accertate e segnalate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri di Stornara.

Dopo le formalità di rito, per Buo si sono aperte le porte in carcere di Foggia.