Calcio, Juventus “Rugani ha il coronavirus”. È il primo calciatore in Serie A

Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico

, 11 marzo 2020. “. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”. Lo rende noto in un comunicato ufficiale la Juventus.

“La positività del difensore della Juve – riporta La Gazzetta – potrebbe avere dei riflessi sulla scelta della Uefa in vista della gara di ritorno dei campioni d’Italia contro il Lione, ma anche dell’Inter con il Getafe in Europa League esul calcio in generale, dopo che nel nostro paese ci si è già fermati sino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus”.