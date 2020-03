Coronavirus, aggiornamento Puglia: 9 casi positivi nel Foggiano

Di questi: 115 sono risultati negativi e 25 positivi

Bari, 11 marzo 2020 (ore 19.31). Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica cheper l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

I casi positivi sono cosi suddivisi: 4 in Provincia di Bari; 2 in Provincia Bat; 9 in Provincia di Brindisi; 9 in Provincia di Foggia (almeno 3 casi interesserebbero una famiglia di San Giovanni Rotondo,ndr); 0 in Provincia di Lecce; 1 in provincia di Taranto.

Con questo aggiornamento salgono a 90 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.