Coronavirus: Biccari, imprenditore regala 2500 mascherine

“Felice di aver perso una bella gara di solidarietà.. Chiamo, chiedo il prezzo, mi regolo. Ok, a mille pezzi ci arrivo.Come si dice da noi: è sempre una cosa. Giuseppe risponde. Prima abbassa il prezzo, poi ci pensa e rilancia: le offro io, per Biccari questo e altroAltro che gli sciacalli di cui ci raccontano in questi giorni.

Ve la faccio breve: grazie alla generosità di Giuseppe Bollacchino e del suo staff (la Bollacchino Srl), la Comunità di Biccari avrà a disposizione ben 2500 mascherine chirurgiche (purtroppo le ffp3 sono introvabili) innanzitutto per gli over 65 anni, i malati cronici, gli immunodepressi ed i loro familiari conviventi.

Grazie Giuseppe! La distribuzione a domicilio sarà effettuata dai volontari di protezione civile del RCB – Radio Club Biccari (un grazie di cuore anche a loro) secondo criteri di priorità e necessità. Il tempo di organizzarsi e sarà il Radio Club a dirvi come e quando. La cosa importante è che non sarà necessario uscire di casa. Ripeto, la consegna sarà a domicilio.

Siccome l’emergenza potrà durare ancora a lungo, ce ne teniamo un po’ da parte, ok? La raccomandazione principale per combattere il contagio è sempre la stessa: restare a casa. Il grande cuore di Biccari e della nostra Nazione farà il resto”.

Lo scrive il Sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna.

