Coronavirus, Conte in diretta “Chiusura attività commerciali, tranne alimentari e farmacie”

Roma, 11 marzo 2020. Ancora nuove misure del Governo per contrastare l’emergenza sanitaria in Italia, derivante dal Coronavirus Covid-19. Dopo i D.P.C.M., le nuove misure sono durissime: prevista la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita e al dettaglio: negozi, ristoranti, bar, pub, parrucchieri, centri estetici, i servizi di mensa. Salvi gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie, e i servizi di prima necessità”. Per le attività produttive: restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Resta garantito il servizio dei trasporti. Resta consentita la consegna a domicilio”. Per le attività produttive: “va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Le fabbriche resteranno aperte ma “con misure di sicurezza”.

“L’Italia resterà sempre una zona unica: interamente una zona protetta; restano intatte le disposizioni per gli spostamenti personali. Con la responsabilità di tutti ne possiamo uscire con maggiore velocità. Nominerò un commissario delegato alle strutture sanitarie per terapie intensive che potrà aprire anche nuovi stabilimenti. Il commissario sarà Domenico Arcuri, si coordinerà con la Protezione civile. Per avere il riscontro di queste misure ci vorranno due settimane”.