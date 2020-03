Foggia

, 11 marzo 2020. In tutt’Italia, anche la moda e l’abbigliamento si stanno fermando di fronte all’emergenza coronavirus Covid-19. Tanti i marchi che hanno scelto di abbassare le saracinesche in tutta Italia per contribuire alla limitazione della circolazione dell’infezione nel Paese.

FOTOGALLERY CENTRO COMMERCIALE GARGANO MONTE SANT’ANGELO 09.03.2020, ore 15: CHIUSE IN PARTE LE ATTIVITA’. APERTI AL MOMENTO EURONICS, HAPPY CASA, MAZZEO E ALTRI