Coronavirus, da diffusione aggiornamenti Manfredonia mai interessata da positività o decessi

Al momento in cui si scrive, ore 18, fermo restando che i dati sono e saranno comunque in aggiornamento (come per tutti i Comuni pugliesi): dopo il decesso di 90enne di Foggia con patologie pregresse, comunicato ieri dal Presidente Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: ieri 10 marzo 2020 – con aggiornamento alle ore 19.00 – sono stati effettuati 74 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 65 sono risultati negativi e 9 positivi. Una donna di 88 anni con patologie pregresse, già risultata positiva a COVID-19, è deceduta oggi ( del Leccese,ndr). Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici.

Dei 9 casi positivi sono cosi suddivisi: 4 Provincia di Bari; 1 Provincia Bat; 1 Provincia Brindisi; 1 Provincia Foggia; 2 Provincia Lecce. Con questo aggiornamento salgono a 65 i casi positivi registrati in Puglia (da febbraio,ndr) per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Bilancio. Al momento il bilancio per la Provincia di Foggia è di 4 vittime: un 75enne di San Marco in Lamis (deceduto a Casa Sollievo della Sofferenza), un 76enne di Peschici (anch’egli deceduto a Casa Sollievo), un 76enne di Cagnano Varano, e il 90enne deceduto ieri agli Ospedali Riuniti di Foggia. Al di là di quarantene volontarie e di casi sospetti, con accertamenti risultati finora tutti negativi, Manfredonia non è mai rientrata (alle ore 18 dell’11.03.2020) nella diffusione dei dati.

Coronavirus: sono 8.514 i positivi (ore 18, 10.03.2020). Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 8.514 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 10.149 i casi totali.