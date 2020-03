Coronavirus: Federconsumatori segnala all’AGCM e al Ministero della Salute falso test venduto online. Necessarie sanzioni severe nei confronti di chi specula sull’emergenza.

Purtroppo stiamo constatando in questo delicato frangente, al fianco di tanta solidarietà, comprensione e forme di sostegno, anche numerosi fenomeni speculativi messi in atto da persone senza alcuno scrupolo che hanno trovato nel virus un vile alibi per lucrare.

Non solo speculazioni sui prezzi di mascherine, gel disinfettante per le mani e alcool ora è il turno del falso test per il coronavirus. Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un utente che richiedeva di effettuare alcune verifiche sulla commercializzazione di prodotti ambigui sul sito internet raggiungibile al link https://testcoronavirus.shop/it/: dalle verifiche effettuate è emerso che, collegandosi al sito internet, era possibile acquistare, oltre a mascherine di diverse tipologie e altri prodotti, un “Test Rapido Coronavirus, Rapid Test Covid-19, Sars Cov-2”, al prezzo di 23,64 Euro. Ci giunge notizia, inoltre, che non si tratta dell’unica speculazione di questo tipo in atto.

Inutile dire che tale test non presenta alcuna certificazione o attestazione che possa confermarne l’attendibilità medico-scientifica, a nostro avviso del tutto insistente.

Abbiamo prontamente segnalato questo vero e proprio sciacallaggio all’Antitrust ed al Ministero della Salute, chiedendo un intervento immediato, con sanzioni severe a carico dei responsabili.

Oggi il sito non risulta raggiungibile, ma non possiamo escludere che la truffa spunti nuovamente in altra veste. Per questo ribadiamo ai cittadini di:

– diffidare da presidi medici improvvisati,

– seguire le notizie solo sui canali ufficiali,

– non dare alcun credito ai rimedi fai da te,

– denunciare immediatamente alle Forze dell’Ordine e segnalare alla Federconsumatori abusi e speculazioni come quello appena descritto.

Con l’aiuto dei cittadini, delle Istituzioni e delle Autorità competenti potremo stroncare queste condotte inammissibili, che mostrano il volto peggiore del Paese in un momento delicato e difficile, in cui c’è bisogno della massima collaborazione e responsabilità.

Ufficio Stampa – Federconsumatori Nazionale