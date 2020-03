Coronavirus, San Giovanni Rotondo: sindaco in quarantena (VIDEO)

San Giovanni Rotondo , 11 marzo 2020. “5 minuti fa una dottoressa della ASL mi ha telefonato per informarmi che un mio collega di scuola è risultato positivo al tampone del Coronavirus. E quindi, giustamente, in via precauzionale, seguendo la rete dei collegamenti, ha sottoscritto per me un periodo di quarantena che terminerà il 18 marzo. Il contatto risale al giorno 4. Sto bene, in via precauzionale dovrò rispettare un periodo di isolamento. Seguirò le attività amministrative da casa e sarò vicino alla città per affrontare questa emergenza!”

Lo ha spegato il Sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti in un videomessaggio, postato su facebook.