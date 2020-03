Evasione dal carcere di Foggia, si consegna a Pescara manfredoniano Maurizio Ciociola

Manfredonia, 11 marzo 2020. Si è costituito nel carcere di Pescara il 33enne Maurizio Ciociola, tra i detenuti evasi il 9 marzo scorso dalla struttura di via delle Casermette a Foggia. Notarangelo Francesco, Notarangelo Bartolomeo Pio e Andrea Quitadamo, tutti di Mattinata. Costituitosi ai Carabinieri anche Michele Giuseppe Tarantino. Nel momento in cui si scrive, ancora nessuna notizia di Francesco Scirpoli di Mattinata. A tal fine, risultano controlli serrati dei Carabinieri di Manfredonia in zone rurali dei Comuni di Mattinata, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. L’altro ieri un altro manfredoniano si era costituito alle forze dell’ordine, dopo l’evasione. , 11 marzo 2020. Si è costituito nel carcere diil 33enne Maurizio Ciociola, tra i detenuti evasi il 9 marzo scorso dalla struttura di via delle Casermette a Foggia. Come riportato da StatoQuotidiano.it , ieri si erano consegnati alle forze dell’ordine, alla caserma dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo:, tutti di. Costituitosi ai Carabinieri anche. Nel momento in cui si scrive, ancora nessuna notizia di Francesco Scirpoli di Mattinata. A tal fine, risultano controlli serrati dei Carabinieri di Manfredonia in zone rurali dei Comuni di Mattinata, Manfredonia e Monte Sant’Angelo. L’altro ieri un altro manfredoniano si era costituito alle forze dell’ordine, dopo l’evasione.

L’AVVOCATO GAGGIANO “SONO ANDATI VIA PER TUTELARE LA PROPRIA INCOLUMITA’”. “Notarangelo Francesco, Notarangelo Bartolomeo Pio e Andrea Quitadamo – ha detto ieri a StatoQuotidiano.it l’avvocato Gaggiano – hanno raggiunto a piedi le campagne di San Nicandro Garganico per poi contattarmi e costituirsi”. “In verità – continua – non era volontà dei miei assistiti evadere dal carcere, e lo stesso dicasi per Michele Tarantino: in seguito alla rivolta sono andati via per tutelare la propria incolumità. Lamentano le condizioni igienico sanitarie assenti nella struttura, in seguito all’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese. Ma ripeto: non è stata un’evasione dal carcere ma uno stato di necessità dettato dalla rivolta emersa”.

LA RIVOLTA. Complessivamente sono una quarantina i detenuti evasi dal carcere di Foggia bloccati in seguito dalle forze dell’ordine, dopo l’uscita in massa dalla struttura di via delle Casermette. I disordini, che stanno interessando diverse strutture penitenziarie, sono correlati all’emergenza sanitaria in atto nel paese, da coronavirus Covid-19. “Vogliamo l’indulto e l’amnistia – hanno urlato i detenuti durante la protesta – non possiamo restare in questo modo, con il rischio del Coronavirus. Qui viviamo nell’inferno”. Nel corso della fuga registrate tentate rapine di auto. “16 detenuti sono stati presi nelle immediate vicinanze del carcere“. “Alcuni hanno anche provato a confondersi tra i clienti di un supermercato”. Si ribadisce che non risultano morti, feriti (tranne in forma lieve gli stessi detenuti che hanno riportato graffi ed escoriazioni durante la fuga), tantomeno delle persone prese in ostaggio. Di certo, alcuni uffici del carcere foggiano risultano incendiati, in seguito a roghi appiccati durante la rivolta.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nel momento in cui scrive risultano almeno “una decina (oggi ci sono stati altri uomini che si sono costituiti,ndr) di detenuti ancora ricercati”. “ Le ricerche – riporta Il Manifesto – sono state ampliate anche al Molise ( ma anche in Basilicata e in Provincia di Avellino,ndr ) dopo che diversi detenuti si erano messi in fuga, a bordo di auto e furgoni rubati, in direzione Lucera “. “ La protesta è rientrata soltanto nella serata di ieri, dopo un serrato confronto con il prefetto e il provveditore, al termine del quale i detenuti del carcere di Foggia hanno deciso di rientrare nella struttura ormai paurosamente devastata “.