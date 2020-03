Foggia. “Il sindaco non riapra assolutamente i mercati rionali”

, 11 marzo 2020. “Oggi è stato deciso di sospendere le attività consiliari fino al 03 aprile, quindi niente riunioni di commissione né di consiglio (salvo urgenze) per andare nelle direzione cautelativa di limitare l’eventuale contagio evitando di incontrarci. Questa iniziativa sembra stridere con le intenzioni del Sindaco di riaprire i mercati rionali che sono da sempre luoghi di incontro (e spesso di scontro) fisico tra le persone. Ora si deve interpretare la ratio del DPCM che intende evitare in qualsiasi modo il contatto fisico (anche accidentale) tra le persone, quindi vanno limitate uscite ma anche le occasioni in cui il contatto fisico non sia possibile evitare per effetto di spazi decisamente limitati”.

Così in una nota i consiglieri comunali del M5s di Foggia Giovanni Quarato e Giuseppe Fatigato. “Chiediamo, quindi, al sindaco Landella di desistere ASSOLUTAMENTE dall’intenzione di riaprire i mercati rionali e periodici fino alla fine dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. In caso contrario si assumerà tutta la grave responsabilità di favorire l’epidemia del COVID-19 nel nostro territorio, atteso che anche i controlli sul rispetto del citato DPCM non sembrano essere previsti dalla polizia locale. E’ inoltre necessario intraprendere quelle iniziative tese a ridurre il disagio degli operatori economici”.

IL VIDEO MESSAGGIO DI FRANCO LANDELLA