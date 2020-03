Francesco “Perchè ho aperto una raccolta fondi per Casa Sollievo”

San Giovanni Rotondo, 11 marzo 2020. In questo momento storico così delicato, ciascuno di noi può fare la differenza! Per questo oggi pomeriggio Francesco ha deciso di aprire una raccolta fondi a favore di Casa Sollievo della Sofferenza.

«Ho visto ieri che grande impatto ha avuto l’idea di Chiara Ferragni e Fedez che, tramite GoFundMe, hanno raccolto 3 milioni di euro. Ho pensato “Perché non provarci?” Da settimane il nostro ospedale sta adottando tutte le misure di prevenzione e cura affinché a nessuno manchi l’assistenza che con premura la Casa Sollievo della Sofferenza rivolge all’ammalato. Come tutti sappiamo ciò comporta un impegno economico estremamente oneroso. Molteplici sono le necessità a cui Casa Sollievo deve far fronte: materiale monouso (mascherine, guanti, camici, igienizzanti) oltre alle quotidiane spese previste dalle attività consuete dei reparti. Inoltre si fa impellente il bisogno di incrementare le donazioni di sangue… Tutti insieme possiamo fare la differenza!»

Questo il link per donare: https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva-fondazione-css?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1&fbclid=IwAR1Yr3-YtJfsIdEhYeQVVUDs6MMmYWvSk2u3PupvYsh0CKXn-bFTF82Mjh4