Michele Pirro “Il sangue non si può produrre, si più solamente donare”

, 11 marzo 2020. “Il sangue non si può produrre, si può solamente donare. Forza ragazzi, andate a donare!”. È l’appello del pilota Ducati Michele Pirro , che si è sempre mostrato sensibile e attento al tema della donazione di sangue. Per raccogliere le vostre donazioni vi aspettiamo al Centro Trasfusionale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12. Per lo stesso motivo sabato 14 marzo, dalle 8 alle 12, i nostri operatori e l’autoemoteca saranno a Manfredonia (sede Avis) e San Severo (sede Avis).