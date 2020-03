Organizzazione mondiale Sanità, Ghebreyesus “Il Coronavirus è una pandemia”

Può essere caratterizzata come una pandemia

Lo ha dichiarato stamani – in conferenza stampa da Ginevra – il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in riferimento alle valutazioni dell'Oms sul coronavirus. Lo riporta Repubblica.it.

“La parola pandemia – ha aggiunto – non può essere usata con leggerezza perchè può causare paure non necessarie e il sentimento che la lotta è finita. Ma non è così – ha proseguito – descrivere la situazione come pandemia non cambia cosa fa l’Oms e cosa i Paesi devono fare“. Ghebreyesus ha sottolineato che si tratta della “prima pandemia causata da un coronavirus”. Nei prossimi mesi, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms, “ci aspettiamo di vedere i numeri di casi, di morti e il numero di Paesi affetti salire ancora di più”. Lo riporta Repubblica.it.