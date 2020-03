Roberta “Fiera di come Manfredonia sta rispondendo all’appello di restare in casa”

Manfredonia

Chiedo che vengano attivati aiuti di vicinato. Chi può si metta a disposizione di vicini di casa, condòmini per evitare di andare in tanti nei supermercati o nelle farmacie

. “Sono una manfredoniana che vive fuori città. Non sono tornata giù perchè sono in zona rossa. La mia famiglia è a Manfredonia.. Aiutate soprattutto gli anziani, che sono i più a rischio. Se nel vostro condominio ci sono mamme con figli piccoli o anziani fate la spesa per loro (ovviamente non dico che dovete pagarla per loro).. Sono fiera di come la cittadinanza stia rispondendo all’appello di restare a casa”.

Roberta (nome di fantasia), 11 marzo 2020