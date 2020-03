Rodi Garganico, coronavirus. Sindaco D’Anelli conferma primo caso “Tampone positivo”

coronavirus Covid-19

Rodigarganico online

, 11 marzo 2020. Primo caso di positività ala Rodi Garganico (Fg). Come dichiarato dal sindaco, in un video messaggio pubblicato da: è risultato positivo un uomo, attualmente ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia. La persona in questione “non ha febbre, ha pochissima tosse, respira bene, sta bene. Non è in pericolo di vita, la situazione è sotto controllo“.

FONTE RODIGARGANICOONLINE – VIDEO DA FACEBOOK