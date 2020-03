San Severo, obbligo di chiusura ma apre ugualmente: denunciato titolare bar

personale del Comando di Polizia Locale ha accertato l’apertura al pubblico di un’attività Bar Gelateria Pasticceria nel centro abitato di San Severo

, 11 marzo 2020. A seguito di attività di vigilanza e controllo per l’osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 8 e 9 Marzo 2020,nonostante l’obbligo di chiusura disposto. Gli agenti di Polizia Locale addetti al controllo delle attività commerciali e di Pubblico Esercizio, tramite attività di accertamento, hanno diffidato l’esercente a chiudere immediatamente l’attività in rispetto del DPCM.

L’attività di accertamento sarà trasmessa alla Procura della Repubblica di Foggia con deferimento del titolare dell’attività di P.E. ai sensi dell’art. 650 C.P. e al Dirigente Comunale preposto per i provvedimenti amministrativi consequenziali.