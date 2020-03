Sappe: “Dopo devastazione carcere Foggia niente punizione per i detenuti”

Sono saliti sui tetti, hanno dato fuoco ai materassi e a rivolta terminata sono rientrati nelle loro celle come nulla fosse. Niente punizioni, anzi, quelli che sono evasi e sono poi rientrati sono stati ‘premiati’ con il trasferimento in altre strutture più vicine alle loro abitazioni a Lecce o messi normalmente nelle sezioni dove erano prima. Gli agenti sono demoralizzati e oltretutto temono anche ritorsioni”. Mentre si attende una risposta forte dal Ministero della Giustizia, il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria rimarca che “il carcere è nelle mani dei detenuti – dice Pilagatti – quanto è accaduto ne è la dimostrazione”. . Niente punizioni, anzi, quelli che sono evasi e sono poi rientrati sono stati ‘’ con il trasferimento in altre strutture più vicine alle loro abitazioni a Lecce o messi normalmente nelle sezioni dove erano prima. Gli agenti sono demoralizzati e oltretutto temono anche ritorsioni”. Mentre si attende una risposta forte dal Ministero della Giustizia, il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria rimarca che “il carcere è nelle mani dei detenuti – dice Pilagatti – quanto è accaduto ne è la dimostrazione”. (ADNKRONOS)

Cosa è stato di quei detenuti che hanno messo a ferro e fuoco le carceri d’Italia in questi giorni? Cosa di quella descritta dai sindacati della Polizia Penitenziaria come “l“? Nulla, tutto come prima. Almeno a sentire i rappresentanti dei baschi blu, i primi a camminare sulle macerie degli istituti penitenziari, a raccogliere i cocci, ad assistere inermi alla devastazione. “Li abbiamo visti esultare, schernirci, ridere soddisfatti mentre distruggevano tutto – spiega all’Adnkronos il segretario del Sappe Federico Pilagatti – Abbiamo visto l’acqua coprire i pavimenti, gli uffici, i beni e le attrezzature al servizio di personale e detenuti finire in frantumi”.