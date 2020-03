Tutti chiusi stamani i mercati rionali di Foggia (FOTO)

Foggia

, 11 marzo 2020. Tutti chiusi stamani, 11 marzo, i mercati rionali di Foggia. Controlli serrati, dalle prime luci dell’alba, da parte della Polizia Locale per il rispetto della nuova Ordinanza Sindacale n°14/2020.

Da domani, mercoledì 11 marzo, è prevista la sospensione temporanea dei mercati rionali. Per cercare di limitare il contagio da Covid-19, abbiamo limitato gli accessi agli uffici comunali Pubblicato da Franco Landella su Martedì 10 marzo 2020

Come annunciato, ieri il sindaco Landella ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura di tutti i mercati rionali a seguito del decreto di Conte. “Noi, a differenza degli altri comuni che hanno chiuso i mercati, li vogliamo aprire, il tempo di redigere un piano di sicurezza anti-assembramento che sarà pronto in 24-48 ore”. Alcune precisazioni sull’apertura dei supermercati: “Le medie e grandi strutture dovranno restare chiuse sabato e domenica, cioè i supermercati superiori ai 250mq ma quelli più piccoli resteranno aperti e si potranno acquisire beni di prima necessità. Vi raccomando – ha concluso- impegniamoci per la tutela della nostra salute e della salute pubblica restando a casa”.