Consiglio comunale allo sbando silura anche l’esponente della sua maggioranza

Il consiglio comunale si arrovella da 2 mesi nella scelta del presidente del consiglio ma ha fallito anche oggi l’obiettivo, dopo che la decisione in primo grado del Tar ha spianato la strada della necessaria e condivisa decisione.

Il M5s, l’unico dall’opposizione a interloquire con il sindaco nella seduta da remoto odierna, ha ribadito che così non va, non si può aprire alla minoranza, proclamare che “il contributo dell’opposizione è necessario, che “non si può scivolare verso il manuale Cencelli” (parole di Landella oggi) e poi chiedere che si avvalli un nome scelto dalla maggioranza. Mentre il sindaco proclamava “mi batterò come un leone contro chi vuole la demolizione della controparte politica e vuole macchiare questa città con parole non adeguate alla stragrande maggioranza dei cittadini di Foggia, che sono onorato di rappresentare” il consigliere D’Emilio tesseva le lodi di Ventura- “sobrietà, saggezza, esperienza, moderazione”- e l’indipendente Iaccarino lo rintuzzava affermando che il suo intervento stava diventando una “noia”. Fine della sintonia nonostante la ferrea attestazione di stima nei confronti di Ventura da parte di 12 colleghi nella prima votazione e 11 nella seconda.

Netto “no” a Ventura da parte del gruppo dei Popolari nella cornice della dichiarazione del concorrente di Fonso: “Ventura è stato il mio maestro politico”. La sostanza è un’altra, tuttavia. “Ci vuole rispetto per 1500 voti, non ci si può far beffa della realtà, i criteri a sostegno di chi ha contribuito alla vittoria del centrodestra usati nel 2019, quando venne proclamato Iaccarino- il più votato della lista più votata, ha detto Rignanese- non possono mutare in base alla stagione e al proprio comodo”. Questa la sostanza degli interventi del gruppo con il consigliere Capotosto che avviava, quasi, una verifica di maggioranza in seno al consiglio comunale ricordando le caselle che gli altri occupano e che loro non hanno. Tanto da costringere il sindaco a fissare alla prossima verifica di maggioranza la soluzione del nodo. Quasi una maionese impazzita di agende dove il confronto istituzionale si mescola con quello delle segreterie politiche.

Un sindaco livido in volto quando si è reso conto che mancavano i numeri per eleggere Ventura, votazione in cui si è astenuto e per cui, ha chiarito, non c’è stata alcuna ingerenza da parte sua. La linea del Piave del sindaco corre fra la disponibilità verso il centrosinistra, che oggi ha rimarcato il suo dissenso in toto, e le richieste dei Popolari sulla presidenza del consiglio.

Quella della maggioranza in un vicolo cieco è una storia che precede di vari mesi l’insediamento della commissione. Landella dice che è “una buona notizia”, che ci sono i soliti del centrosinistra che non hanno ancora elaborato la sconfitta (non si sa si riferisca anche al 2015 oltre che al 2019), fatto sta che si procede per inerzia guadagnando tempo e assistendo a quello che avverrà. Se una maggioranza non riesce ad esprimere il suo presidente del consiglio, sarà pure un segnale di una consiliatura alla fine?

Landella rimanda a una prossima riunione di maggioranza, sempre ammesso che qualcosa cambi. Oggi la sconfitta è bruciante, non solo per il primo cittadino ma per le segreterie politiche dei partiti che l’hanno inconsapevolmente favorita. Arrivare a scoprire in aula l’assenza dei numeri è quello che non dovrebbe mai succedere, vuol dire che manca il polso della situazione o si procede con una certa dose di incoscienza, certo non tipica di un consigliere come Ventura, sempre molto ponderato.

Come varie ed eventuali, è andato in onda oggi il siparietto fra Di Fonso e il sindaco sui motivi per cui il rappresentante dei Popolari non sarebbe gradito, da lui stesso esposte oggi: “Sento dire che non potrei essere io il presidente del consiglio perché dovrei avere più camicie, più giacche, perché sono grasso? Io sto vicino alla gente delle periferie a differenza del sindaco”. Che ha replicato: “Mai detto questo, anch’ìo sono un po’ rotondo e non mi sono imborghesito ma sull’emergenza abitativa (cui ha fatto cenno Di Fonso) bisogna rispettare la legalità e non fare che grida più forte”. “Sindaco, io sono con la legalità, non con gli abusivi”.

Morale della favola, a parte la questione di “immagine” che Di Fonso rivendica nell’abbigliamento “pop” e non tirato: la verifica di maggioranza non si fa con un assessorato tanto per sbrigare la “questione Popolari” ma con un azzeramento della giunta e di tutte le postazioni assegnate, solo così si potrebbe uscire dal gorgo in cui è finita la maggioranza. Vittima di questo fuoco incrociato, Lucio Ventura, che mai avrebbe pensato di esporsi in questa vicenda se non richiamato come Cincinnato, una figura “di garanzia, vigilanza, super partes”, hanno ribadito i suoi colleghi. Ventura li ha ringraziati per la proposta: “Ringrazio i colleghi e accetto di sottopormi al voto, sperando di avere la massima adesione, la collaborazione di tutti è indispensabile”.

Sarà interessante capire come si troverà la quadra nelle prossime settimane.

Paola Lucino, 11 marzo 2021