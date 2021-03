Covid, contagi record in Puglia: nel Foggiano +15%

Bari, 11/03/2021 – (ansa) I nuovi casi di Covid-19 in Puglia galoppano ad una velocità superiore persino al periodo novembre-dicembre, la variante inglese, ormai predominante, sta confermando la sua maggiore contagiosità. Negli ultimi sette giorni in tutte le province si è registrato un incremento percentuale record: +53% nella provincia di Lecce, +29 % nel Tarantino, +20% a Bari, +15% a Brindisi e a Foggia, +2% a Barletta-Andria-Trani, +34% la media regionale.

E’ quanto viene riportato in una relazione tecnica allegata all’ordinanza con la quale, ieri sera, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sospeso la didattica in presenza nelle scuole delle province di Bari e Taranto e ha adottato provvedimenti anti assembramento in attesa che il ministero della Salute decida sul passaggio della Puglia da zona gialla ad arancione. Alcune aree della Puglia potrebbero persino finire direttamente in zona rossa, come ipotizzato dal governatore Michele Emiliano.

In particolare le province di Bari e Taranto sono quelle in maggiore sofferenza. Analizzando i contagi nelle fasce di età, nella settimana 1-7 marzo rispetto al periodo precedente c’è stato un calo di casi solo tra gli over 85, -4%, effetto probabilmente delle vaccinazioni iniziate a febbraio sulla popolazione anziana. Mentre in tutte le altre fasce c’è un aumento, molto elevato tra i più giovani: +59% tra i bimbi tra 0 e 5 anni; +59% tra 6-10 anni; +20% tra 11-13 anni; +51% tra 14-18 anni; +55% tra 19-24 anni; +40% tra 25-44 anni; +28% tra 45-64 anni; +24% tra 65-84 anni. Proprio per bloccare le catene di contagio tra i giovani, Emiliano ha disposto la Dad in due province: basti pensare che, tra il primo e il 6 marzo, sono stati 524 gli studenti contagiati dal Covid-19, 175 i nuovi positivi tra il personale scolastico: 699 casi che hanno generato 3.979 provvedimenti di quarantena. Gli ospedali sono in sofferenza, soprattutto nel Barese e Tarantino, proprio oggi Emiliano ha, però, annunciato che è vicina l’apertura dell’ospedale Covid in Fiera a Bari, struttura da 154 posti. (ansa)