Covid Puglia, blocco vaccini AstraZeneca: verifiche all’ASL Foggia

Foggia, 11/03/2021 – (telefoggia) Sono ore di lavoro delicato e intenso nel Dipartimento di prevenzione dell’ASL Foggia. Immediatamente dopo la notizia del divieto, da parte di Aifa, di utilizzare un lotto specifico del vaccino AstraZeneca sono iniziati i controlli e le verifiche in tutta l’azienda sanitaria locale della provincia di Foggia per accertare l’eventuale presenza, del lotto vietato dall’agenzia italiana del farmaco, anche nei punti vaccinali di Capitanata. L’AIFA, lo ricordiamo, ha disposto il blocco di un lotto AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti COVID-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del farmaco europea. Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi. AIFA sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti. (telefoggia)