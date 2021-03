Covid Puglia, ospedali saturi: nuove restrizioni per esami e interventi non urgenti

Bari, 11/03/2021 – (repubblica) Nuove restrizioni dell’attività ordinaria nei reparti ospedalieri per concentrare tutte le forze nell’emergenza Covid. Coinvolgimento dei medici di base e dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl nell’attività di sostegno dei pazienti a domicilio. Il dilagare della variante inglese in tutta la Puglia, ma in particolare su Bari e Taranto, costringe la Regione a varare nuove disposizioni per preparare il sistema ospedaliero a reggere l’onda d’urto della terza ondata.

Preoccupa la crescita molto rapida dei contagi, come dimostrato dal tasso di incidenza dei positivi ogni 100mila abitanti. Se non si prenderanno provvedimenti saliranno spaventosamente ricoveri e decessi. È quello che annuncia il presidente della Regione, Michele Emiliano, prima in un post su Facebook e poi attraverso una nota ufficiale.

Per ora si gestisce la situazione trasferendo pazienti da Bari e Taranto verso ospedali di altre province.

“Ma anche nelle altre province pugliesi, se la curva epidemica dovesse continuare la sua progressione — spiega Emiliano — si determinerà un ulteriore incremento di richiesta di ricovero e queste ultime non potranno più soccorrere quelle di Bari e di Taranto”. Quanto all’attività ordinaria, “è già sospesa da tempo — fa notare il capo dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro — Restano attive le attività oncologiche e chirurgiche. Ma stiamo valutando ulteriori restrizioni”. (repubblica)