COVID. Sileri: “Vaccini, entro estate due terzi popolazione avrà la prima dose”

Roma, 11 marzo 2021. Vaccinazioni, “all’inizio dell’estate i due terzi della popolazione avranno ricevuto la prima dose, per ottobre due terzi della popolazione avrà ricevuto anche la seconda”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a 24Mattino su Radio 24.

Pierpaolo Sileri (sottosegretario Salute) a 24Mattino su Radio 24: “covid, attendiamo cabina di regia ma no chiusura improvvisa”. Nei prossimi giorni “potrà essere necessaria qualche stretta in più dove i contagi corrono di più o per delle giornate in cui il rischio di esposizione può essere maggiore ma bisogna aspettare i dati della cabina di regia. Bisogna però non comunicare all’ultimo momento le variazioni e lasciare il tempo alle persone per organizzarsi “. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a 24Mattino su Radio 24.

“Non vi sarà una chiusura dall’oggi al domani, ma ci sarà il tempo per la preparazione” ha concluso Sileri a Radio 24.