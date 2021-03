Focolaio Covid in comune del Foggiano, disposto mini lockdown

San Marco La Catola (Foggia) – (gazzettamezzogiorno) Un mini lockdown da oggi fino a domenica 14 marzo è stato deciso dal primo cittadino di San Marco la Catola, piccolo comune di 800 anime nel Foggiano. Il primo cittadino Paolo De Martinis lo ha stabilito dopo un focolaio verificatosi in paese partito da un barista del posto, contagiato a sua volta da un autotrasportatore tornato nei giorni scorsi a San Marco la Catola. «Attualmente sono già sette i casi positivi – commenta De Martinis – ma stiamo aspettando gli esiti dei tamponi effettuati su altri 20 nostri concittadini. La situazione ci preoccupa perché la nostra è una popolazione prevalentemente anziana». Motivo per cui il primo cittadino ha chiuso temporaneamente bar, ristoranti, pizzerie e il mercato settimanale fino al 14 marzo. “Lunedì – prosegue – in base ai risultati dei tamponi decideremo se riaprire o meno. Mentre le scuole del paese (infanzia, primaria e secondaria) rimarranno chiuse fino al 21 marzo”. (gazzettamezzogiorno)