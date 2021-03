Il Golfo di Manfredonia su Forbes “Spiagge mozzafiato per quando si potra di nuovo viaggiare”

Manfredonia, 11/03/2021 – “La Puglia è diventata una destinazione calda negli ultimi anni, attirando i viaggiatori con la sua ricca storia e tradizioni culturali, i cibi locali e la costa spettacolare. Alcune aree attirano una vasta schiera di visitatori; altri, come le località balneari del golfo di Manfredonia, rimangono i preferiti degli amanti del sole italiani ed europei”. Lo riporta la prestigiosa rivista statunitense di economi nell’articolo “Spiagge mozzafiato da insider per quando si potrà di nuovo viaggiare in Italia”.

“Le spiagge: il lungo litorale pugliese offre molti paesaggi marini suggestivi e il Golfo di Manfredonia ne racchiude alcuni eccezionali. Gino Fusco di Pugliapromozione , l’ ente ufficiale del turismo della regione, suggerisce di dirigersi verso la Baia delle Zagare, “una delle spiagge italiane più pittoresche”, nota per le sue splendide scogliere calcaree e faraglioni, o faraglioni, che ricordano Capri. Altri posti stupefacenti che Fusco consiglia sono Vignanotica , anch’essa con un fondale meraviglioso, e la Baia dei Gabbiani, “una bellissima baia circondata da scogliere e grotte, raggiungibile solo in barca. “ Più in alto sulla costa cita Baia di Campi,“Una spiaggia selvaggia di ciottoli con grotte e un’isola di fronte.” Facile da raggiungere dalla località turistica di Vieste è la spiaggia per famiglie del Castello Scialara. La lunga spiaggia di Margherita di Savoia , sulla costa meridionale del golfo, è adatta anche ai bambini, dice Fusco.

Qui troverai sia lidi privati ​​(stabilimenti balneari) che spiagge pubbliche. Quelli popolari includono il Lido Beach Cristalda e il lido di Pelikano Beach (entrambi a Vieste) e la Baia dei Mergoli a Mattinata, secondo Enza Sgaramella di Turisti in Puglia . E non mancano le località balneari tra cui scegliere, tra cui il Pizzomunno Vieste Palace Hotel di Vieste; l’Hotel Baia dei Faraglioni, l’Hotel Baia delle Zagare e la Locanda del Carrubo, tutti a Mattinata o nelle vicinanze, dice Sgaramella. Fusco dice anche di visitare la zona di Monte Sant’Angelo, con due siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO: il Santuario di San Michele Arcangelo e il Parco Nazionale del Gargano”.