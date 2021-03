Monte Sant’Angelo su Rai3 nel programma Geo&Geo (VIDEO)

Monte Sant’Angelo (Foggia), 11/03/2021 – “Esiste in Italia una via di pellegrinaggio dedicata a San Michele, che ha un estremo in Piemonte ed il capo opposto in Puglia, nel borgo di Monte Sant’Angelo. Il Gargano fa da cornice a questo capolavoro della storia urbanistica del nostro Paese, che ogni anno attira da tutto il mondo migliaia di turisti, grazie alla Grotta dedicata all’Arcangelo o ad uno dei castelli fortificati più suggestivi di tutto il Meridione.

Oggi pomeriggio, faremo insieme questo nuovo viaggio in compagnia di Riccardo Barbieri!”