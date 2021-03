Nomina presidente del consiglio, l’opposizione del Pd e civiche non parteciperà

“I consiglieri comunali della minoranza, i rappresentanti dei partiti, dei movimenti e delle liste indicate in calce annunciano che nel corso della riunione del Consiglio comunale convocato domani, giovedì 11 marzo, non parteciperanno al voto per l’elezione del Presidente dell’Assemblea stessa.

La decisione è coerente conseguenza dell’affermata necessità di procedere all’autoscioglimento del Consiglio comunale, che abbiamo provato a provocare firmando le dimissioni collettive, per la manifesta e la persistente incapacità della maggioranza di centrodestra e del sindaco Franco Landella a garantire alla città di Foggia un’amministrazione all’altezza del compito.

Tale necessità è ancor più evidente e urgente dopo l’inchiesta che ha portato alla costituzione della Commissione d’accesso, nominata dal Prefetto di Foggia, su delega del Ministero dell’Interno, volta a verificare infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità organizzata”. Lo comunicano i consiglieri comunali del Pd e delel civiche al Comune di Foggia e i responsabili politici dei partiti di sinistra a Foggia.

“Riteniamo, quindi, non ci siano più i presupposti minimi per procedere con serenità ed efficacia, pur nella diversità dei ruoli, allo svolgimento delle funzioni assegnateci dai cittadini con il loro voto.

Il sindaco Franco Landella e la maggioranza di centrodestra hanno palesemente forzato il regolamento del Consiglio comunale nel vano tentativo di sfuggire alle proprie responsabilità in ordine all’individuazione e all’elezione del presidente del Consiglio comunale. È loro esclusivo dovere, dunque, garantire lo svolgimento della seduta e procedere alla sostituzione dello sfiduciato Leonardo Iaccarino.

Ai consiglieri comunali e alle forze politiche di maggioranza rinnoviamo l’invito a condividere l’iniziativa dell’autoscioglimento per evitare altri mesi d’inerzia amministrativa in una fase assai delicata della vita della nostra comunità”.

Pasquale Dell’Aquila capogruppo PD Foggia

Lia Azzarone consigliere comunale PD

Francesco De Vito consigliere comunale PD

Michele Norillo consigliere comunale PD

Annarita Palmieri consigliere comunale PD

Pippo Cavaliere candidato sindaco centrosinistra

Rosario Cusmai consigliere comunale Italia in Comune

Sergio Clemente consigliere comunale Popolari per Emiliano

Giulio Scapato consigliere comunale La Città dei Diritti

Antonio De Sabato consigliere comunale Senso Civico

Davide Emanuele segretario PD Foggia

Gianluca Ruotolo segretario provinciale Articolo 1

Mino Di Chiara segretario Partito Socialista Italiano

Luigi Di Claudio segretario cittadino Socialismo Dauno

Fabrizio Cangelli segretario provinciale Verdi

Gianni De Rosa segretario cittadino Italia in Comune

Michele Bruno segretario cittadino Foggia Popolare

Mario Nobile segretario provinciale Sinistra Italiana