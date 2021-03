Nuovo segretario PD, Michele Bordo ‘blinda’ Enrico Letta

Manfredonia, 11/03/2021 – (adnkronos) Quarantotto ore. E’ il tempo che si è preso Enrico Letta per sciogliere la riserva: “Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde”, ha scritto su Twitter. L’ex premier ha chiesto un time out per “riflettere bene. E poi decidere”. Fosse per la maggior parte degli azionisti del Pd, la questione leadership sarebbe già chiusa e pronta per ottenere il sigillo dell’Assemblea di domenica. Gli uomini più vicini a Nicola Zingaretti si sono fatti avanti apertamente: “L’ipotesi Letta è una opportunità per il partito per rilanciare il suo profilo e forza politica”, ha detto Nicola Oddati. E ovviamente AreaDem di Dario Franceschini, tra i primi a promuovere la soluzione Letta. L’ex premier ha il sostegno di Fianco a fianco, l’area che appoggiò Maurizio Martina alle ultime primarie: “E’ una grande occasione per rilancio, lavoriamo perché si concretizzi”, ha detto Matteo Mauri. E anche per gli orlandiani, a sentire Michele Bordo, “Letta è la personalità più adatta”. Insomma, la maggioranza dem ‘blinda’ l’ex premier. Gli altri – Base Riformista in testa (ma non solo) – restano sulla richiesta di congresso anticipato. Ma la logica dei numeri non impone, in teoria, alcuna mediazione. Con la maggioranza che sostenne Zingaretti al congresso compatta per Letta, i numeri in assemblea sono schiaccianti.(adnkronos)