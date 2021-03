Vico del Gargano, il Palazzo della Bella si illumina di verde per la Festa di San Patrizio

Vico del Gargano, 11 marzo 2021. Anche Vico del Gargano per il prossimo 17 marzo parteciperà al Global Greening 2021, promosso dal Turismo Irlandese e dalle ambasciate di Dublino, per festeggiare San Patrizio, patrono dell’Irlanda, nonché di New York e Boston.

Il Palazzo della Bella per questa giornata sarà illuminato di verde, simbolo dell’Irlanda e del giorno di San Patrizio, in contemporanea con altri 41 siti italiani e 400 luoghi sparsi in tutto il mondo, dalle cascate del Niagara al The Palm Fountain a Dubai.

Lo scopo dell’iniziativa, che dura da 11 anni, è di consolidare l’interesse e l’amicizia con l’Irlanda, terra d’origine per oltre 70 milioni di persone che vivono in tutto il mondo.