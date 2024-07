Agricoltore schiacciato dal suo trattore nel Foggiano: inutili i soccorsi

FOGGIA, 11/03/2022 – (foggiatoday) Tragedia nelle campagne tra Foggia e San Severo, sulla Statale 16, nella tarda mattinata di ieri 10 marzo.

Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia, un uomo è deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro, schiacciato dal suo trattore, che lo avrebbe travolto mentre era in procinto di metterlo in moto. Soccorso da un dipendente e trasportato immediatamente in auto in pronto soccorso dal figlio, a nulla sono valsi i tentativi dei medici, infermieri e rianimatori di salvargli la vita. La vittima, 75 anni, è giunta priva di sensi. Avrebbe subito un grave trauma toracico da schiacciamento che gli avrebbe arrecato un arresto cardiaco. (foggiatoday)