Arredamento minimal, eliminare e nascondere: come rendere la casa essenziale

Oggi ci sono alcuni stili che, più di altri, riscuotono grande successo fra le quattro mura domestiche. Lo stile minimal è con tutta probabilità uno dei più apprezzati, perché segue alla lettera il concetto di “less is more” e perché dona eleganza ed equilibrio alla casa, riducendo anche la spesa economica.

Lo stile d’arredo minimal, nascondere l’eccesso

Lo stile d’arredo minimal prevede di eliminare tutti gli elementi superflui e di tenere in ordine ciò che si possiede, giocando sul tema dell’equilibrio di spazi, forme e colori. Essendo la casa lo specchio della persona che la abita, questo stile assume quasi la connotazione di una vera e propria filosofia di vita. Dispositivi elettronici ed elettrodomestici, per quanto siano importanti nella quotidianità, non rientrano assolutamente in uno stile d’arredo simile. Per non rinunciarvi è possibile ricorrere ad alcune accortezze: la televisione, ad esempio, può essere nascosta dietro a pannelli a scomparsa; l’aspirapolvere dentro a un ripostiglio e per i vari cavi si può ricorrere a canaline dello stesso colore del muro.

Per quanto riguarda il modem, anche questo può essere reso invisibile posizionandolo in qualche angolo, mentre il telefono di casa può essere facilmente eliminato grazie ad alcuni abbonamenti che forniscano il wifi senza linea telefonica. Chiaramente ci sono anche altre soluzioni da considerare, soprattutto in cucina, dove la presenza di lavastoviglie, macchinetta del caffè e tostapane rende l’ambiente tutt’altro che minimal: in questo caso si può ricorrere ad ante a scomparsa. Rendere invisibili tutti gli apparecchi elettronici non è l’unica strada da percorrere: a tutti quegli oggetti di cui non possiamo fare a meno bisognerà dedicare un posto all’interno di qualche contenitore, organizer o cassetto; nulla deve trovarsi al di fuori delle linee nette e pulite create dagli arredi.

Materiali, colori e linee guida per un arredo minimal

Nascosti gli elementi di cui non ci si può separare, è ora di eliminare tutto l’eccesso: soprammobili, cianfrusaglie, vecchi giornali, utensili inutilizzati e così via. Possedere vagonate di piatti e bicchieri, ad esempio, non rientra in questo stile di arredamento, che altro non è che un vero e proprio stile di vita. Rivedere la propria abitazione in questi termini può essere un’occasione per gettare via il vecchio e il superfluo, molto spesso accumulato e dimenticato nelle mura domestiche. Fatto ciò, un arredo minimal deve considerare i materiali e i colori attraverso cui esprimersi.

Si privilegiano i toni tenui e neutri, come ad esempio il bianco, il grigio tempesta e il color terra. Per quel che riguarda i materiali, dipende tutto dalla declinazione dello stile: c’è ad esempio il legno, ottimo per chi vorrebbe aggiungere un elemento naturale, caldo e tradizionale, oppure l’acciaio e il vetro, perfetti per un ambiente più moderno. Bisogna poi fare molta attenzione alla definizione degli spazi, perché lo stile minimal richiede la presenza di ambienti ariosi e luminosi, preferibilmente open space, se si ha questa possibilità. Infine, è il caso di ricordarsi che il minimal richiede un perfetto equilibrio delle linee e la forma degli arredi dovrebbe seguire questa regola, con geometrie ben definite. (nota stampa).