Bordo: “La Camera ha approvato la legge sul suicidio assistito”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/03/2022 – “Finalmente, dopo tanti anni di attesa, la Camera ha approvato la legge sul suicidio assistito. Adesso tocca al Senato fare presto. Avrei preferito che l’ambito di applicazione della legge fosse meno restrittivo, ma non c’erano i numeri in aula per far passare un testo diverso. Va bene lo stesso. Meglio una legge che la giungla”.

Lo riporta il Deputato PD e componente delle Commissioni Giustizia e Vigilanza Rai Michele Bordo.