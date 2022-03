Coppa Italia, l’Audace Cerignola trova il Cittanova ai quarti di finale

Fonte:tuttocalciopuglia.com Foggia, 11 Marzo 2022. Cerignola “pigliatutto”, si potrebbe definire così il club di Quarto, sempre più protagonista di una stagione che potrebbe restare indelebile nelle memorie dei propri tifosi. Gli ofantini provengono da 25 risultati utili consecutivi, con la vetta consolidata del Girone H ed il recente passaggio fra le prime otto della Coppa Italia di categoria: il Cerignola, dopo aver eliminato Nola, Giugliano ed Altamura, ha battuto il Gladiator per 4-2, staccando il pass per i quarti dove ad aspettare i gialloblu c’è la Cittanovese. I calabresi hanno eliminato il Trapani negli ottavi di finale, e saranno il prossimo ostacolo di un Cerignola sulla carta probabilmente favorito alla vittoria finale del torneo. La squadra di Pazienza è infatti, sulla carta, la migliore rimasta fra le 9 ancora in corsa: a lottare per i vertici della classifica dei propri gironi, oltre ai pugliesi, ci sono soltanto Torres e Follonica Gavorrano, seconda e terza forza dei rispettivi raggruppamenti. Dunque sembrano esserci le condizioni per definire l’Audace come la candidata numero uno alla vittoria finale del torneo, che avrebbe un valore simbolico essendo un titolo nazionale ed aumenterebbe il punteggio di un’eventuale graduatoria ripescaggi. I gialloblu hanno l’occasione di conquistare il primo trofeo di valenza nazionale della propria storia, ma il percorso è ancora lungo e tortuoso (tuttocalciopuglia.com)

Ph Image: Savino Ferraro Audace tv channel