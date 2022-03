Foggia, Quartiere Ferrovia: il dramma di Dora, morta in solitudine

Foggia, 11 Marzo 2022 – È stata trovata morta in casa ieri sera, vittima del dramma della solitudine e dell’abbandono. Era una signora di mezza età abbastanza tranquilla, conosciuta in tutto il Quartiere Ferrovia di Foggia. È questo il ricordo di Dora, che viveva da sola presso via Fiume, riportato dalla nota pagina social “Noi Foggia Web”.

Dora purtroppo viveva in un grave stato di indigenza, anche se veniva aiutata spesso dal vicinato. Sembra che una signora abbia allertato i soccorsi, insospettita dall’assenza della donna. Sono prontamente arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno constatato il decesso, le cui cause non sono note.

Era malata da molti anni e sembra che avesse richiesto l’alloggio popolare, che purtroppo non è mai arrivato.