MANFREDONIA (FOGGIA), 11/03/2022 – (repubblica) Crociere, da Bari il via al “Giro del mondo” di Costa: si parte il 5 gennaio 2023 e si torna dopo 4 mesi. Ma non è la sola rotta in Puglia.

La Costa Deliziosa ospiterà la super crociera di quattro mesi in giro per il mondo. Oltre a Bari (nel 2021 terzo porto in Italia per numero di crocieristi) le navi da sogno faranno tappa a Brindisi, Taranto, Monopoli, Barletta e Manfredonia. In attesa del super viaggio di quattro mesi intorno al mondo.