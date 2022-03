Lopane a San Menaio con gli operatori turistici: “Brindo al Gargano”

VICO DEL GARGANO (FOGGIA), 11/03/2022 – “Ringraziamo Gianfranco Lopane: ci aveva promesso che sarebbe venuto a trovarci e lo ha fatto. L’incontro con l’assessore regionale al Turismo è stato molto positivo.

A lui abbiamo chiesto semplicemente che il Gargano abbia le stesse attenzioni e considerazione che hanno gli altri territori della Puglia, niente di più e nulla di meno. In passato, anche recentemente, non è sempre stato così”. E’ Bruno Zangardi, presidente del consorzio degli operatori turistici Gargano Ok (www.garganook.com), a commentare l’esito dell’incontro con l’assessore al Turismo della Regione Puglia che si è tenuto ieri, giovedì 10 marzo. Gianfranco Lopane è stato accolto dai consorziati (albergatori, gestori di servizi turistici, gestori di villaggi vacanze, imprenditori del settore agroalimentare ed enogastronomico) all’Hotel Park Villa Maria di San Menaio, Vico del Gargano.

“Insieme, possiamo scrivere una pagina nuova”, ha spiegato l’assessore, dando la propria piena disponibilità ad avviare una collaborazione fatta di ascolto e coinvolgimento di chi opera da anni per lo sviluppo turistico dell’area garganica. “Ci sembra davvero un buon inizio”, ha aggiunto Zangardi che, lo scorso 4 febbraio, nelle ore immediatamente successive dell’incarico in Giunta regionale, aveva invitato Lopane a cominciare il proprio mandato di assessore dal Gargano. Così è stato. Il Consorzio, che promuove il territorio e i propri servizi sul portale garganook.com, opera dal 2009. Nel 2023, compirà i suoi primi 15 anni di attività. Oltre che nel Gargano, è attivo in tutta la provincia di Foggia, con strutture ricettive, villaggi vacanze, produttori dell’agroalimentare, imprese di servizi.

Una vera e propria rete fatta di collaborazione e sinergie che parte dalla promozione del territorio, non dall’interesse della singola impresa. “A Lopane abbiamo raccontato brevemente la nostra storia, illustrando i progetti attraverso i quali intendiamo potenziare ulteriormente la qualità non solo della nostra offerta ma di quella complessiva del territorio. Gli abbiamo manifestato la nostra piena disponibilità a instaurare un dialogo e un confronto continuo e costruttivo lungo quella direttrice che lui ci ha detto di condividere”.

L’assessore, da parte sua, ha spiegato come si stia muovendo, proprio a partire dal Gargano e dall’ascolto dei territori. Ha messo in evidenza la necessità di riprendere l’ottimo lavoro svolto con l’ultimo Piano Strategico, alla luce di cambiamenti, criticità e opportunità emerse negli ultimi due anni di emergenza pandemica. Ha annunciato che in aprile, alla Bit di Milano, la Regione renderà noto il report sugli ultimi due anni di turismo in Puglia. Si ripartirà da quegli indicatori. L’incontro si è chiuso con “un brindisi al Gargano”, proposto proprio dall’assessore. “I prossimi tre anni saranno importantissimi”, ha concluso Zangardi, “occorre che livelli istituzionali, imprese e associazioni collaborino nel migliore dei modi per non sprecare le opportunità di crescita che si stanno aprendo”.