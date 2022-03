Manfredonia accoglie i profughi ucraini: verifica disponibilità immobili

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/03/2022 – “La grave emergenza connessa al tragico evento bellico che ha colpito l’Ucraina richiede ogni sforzo possibile per alleviare le sofferenze di tanti cittadini ucraini, costretti ad allontanarsi dal loro Paese.

Accanto alle altre forme di solidarietà già messe in campo anche dalla nostra Città, occorre verificare la presenza di eventuali immobili da poter mettere a disposizione dei profughi ucraini, con la specificazione del numero dei posti letto utilizzabili. Si invitano, pertanto, enti, associazioni, privati cittadini che possano disporre di tali immobili e chiunque possa rendersi in qualche modo disponibile o voglia fornire ospitalità a comunicare la disponibilità a questo Comune, utilizzando gli ordinari canali di comunicazione, come reperibili sul sito del Comune di Manfredonia, inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: protezionecivile@comune.manfredonia.fg.it; servizisociali@comune.manfredonia.fg.it;

0884/519630 (martedì e giovedì 10:00/13:00). Auspicando che la risoluzione del conflitto possa avvenire quanto prima, si ringrazia per la collaborazione”.

Lo riportano il Sindaco Ing. Gianni Rotice e l’Assessore al Welfare Avv. Grazia Pennella.