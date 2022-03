Manfredonia, Lucio Dalla inedito: “L’Inizio del Viaggio”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 11 marzo 2022 – “Nel 2008 abbiamo realizzato un’intervista a Lucio Dalla durante le riprese di un nostro documentario. Quell’intervista però non venne mai utilizzata nel documentario. Un ricordo che ad oggi hanno visto poche persone.Vogliamo condividere con voi un estratto di quella chiacchierata e per farlo abbiamo deciso di raccontare a modo nostro quello che per noi rappresenta l’inizio del suo viaggio”.

Inizia così la nota social diffusa da “Black Sheep Strategy”, accompagnata da un video che vede come protagonista Lucio Dalla. Viene proposta una rara intervista al celebre cantautore risalente al 2008, con diversi contenuti che fanno riferimento a Manfredonia, terra amata da Dalla. Un prezioso “viaggio inedito” che mostra contenuti mai visti prima.

“Le sue canzoni da 4 Marzo 1943 a Caruso e da Piazza Grande a La sera dei miracoli hanno scritto lastoria della musica italiana, nonostante ci fossero persone che non credevano in lui e nel suo modo di fare fuori dagli schemi. Buona Visione!”, conclude la Black Sheep Strategy.

Link Video “Dalla Inedito” della Black Sheep Strategy:

https://fb.watch/bHnuDZ2IJP/