Morte Gino Turco, Casanova: “Perdo amico fraterno”

Statoquotidiano.it, Foggia, 11 marzo 2022 – “Con la morte di Gino Turco perdo anzitutto un grande amico, quindi un imprenditore brillante e stimato, che tutto il territorio oggi piange. Quanto accaduto a Gino è terribile ed ingiusto ma, soprattutto, non è una tragica fatalità. È questo che va evidenziato: non era la prima volta che Gino incappava nello scontro con un branco di cinghiali. L’ultima volta ha distrutto l’auto. Questa volta la vita.

Sono anni che denuncio le problematiche del Gargano, e della Puglia in generale, alle prese con i danni da cinghiali e grandi predatori, quali i lupi. La Regione Puglia avrebbe dovuto da tempo mettere mano alla gestione della fauna selvatica, per ciò che riguarda i cinghiali anche agendo anche col prelievo in deroga. Danni agli allevamenti, ai raccolti, incidenti stradali e problemi di ogni sorta sono realtà con cui questo territorio ed altre province fanno i conti da anni a causa di un fenomeno che rende la situazione dei residenti ormai insostenibile. E oggi piangiamo l’ennesima vittima dell’immobilismo regionale. In qualità di europarlamentare chiederò al gruppo regionale Lega di attivarsi per ottenere subito un tavolo istituzionale per affrontare il problema allargato a tutti i sindaci del Gargano e ai soggetti ulteriori che in qualche modo detengono porzioni di competenza, compresa Anas, Provincia ed Ente Parco del Gargano, dal quale mi giunge notizia che ha triplicato le spese per gli indennizzi a danni colturali, a conferma della recrudescenza del fenomeno.

Ricordo, peraltro, che l’A.T.C. Foggia è pronto, con autorizzazione dell’Ispra, alla caccia di selezione. Ma anche qui l’assessorato regionale competente resta fermo, in attesa che anche altre province siano pronte: non è il caso di aspettare oltre. Ora servono provvedimenti rapidi e concreti. O vogliamo aspettare un altro morto? Per parte mia ho già chiesto un incontro con l’amministratore delegato di Anas, che vedrò la prossima settimana a Roma, e solleciterò interrogazione parlamentare”. È quanto dichiara Massimo Casanova, europarlamentare Lega eletto al Sud e membro in Ue dell’intergruppo Biodiversità Caccia e Spazio rurale, dopo il tragico evento che ha colpito l’imprenditore lesinese Luigi Turco, vittima di un impatto fatale la scorsa notte con un branco di cinghiali mentre percorreva la statale 693 in agro di San Nicandro Garganico (Foggia).