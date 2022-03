Morte Gino Turco, Gatta “Regione ostaggio di pseudo ambientalisti”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/03/2022 – “Non posso che esprimere immenso dolore per l’ennesimo incidente mortale provocato da un branco di cinghiali in provincia di Foggia.

Stavolta si tratta di un mio fraterno amico, Gino Turco, una persona a cui ero legato da profondo e sincero affetto, un grande imprenditore agricolo, un figlio operoso della nostra terra garganica. Mi vedo costretto, sia pure nella costernazione del momento, a porre un quesito, dopo anni di appelli e incontri: è normale che muoiano ancora persone in incidenti stradali causati dai cinghiali? È un problema arcinoto e sono anni che la Regione non riesce a risolverlo.

E’ bene chiarire quale sia il vero motivo ostativo: la Regione è ostaggio di movimenti pseudo ambientalisti, per i quali, evidentemente, la vita di un cinghiale vale più di quella di un essere umano. Le nostre strade si sono macchiate di sangue troppe volte per questo, tanti pugliesi oggi mancano ai loro cari perché “i cinghiali non si toccano” (!). Oggi per me è una giornata molto triste e, come faccio da anni, devo tornare a richiedere alla Giunta regionale un impegno che, pur tardivo, è necessario per salvare altre vite. Riposa in pace, Gino”.

Lo riporta il consigliere regionale Giandiego Gatta.