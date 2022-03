Scomparsa Luigi Turco, il cordoglio dei tanti che lo conoscevano

FOGGIA, 11/03/2022 – “Non sono uno a cui mancano le parole, ma oggi non ne ho. Riesco solo a dire che oggi ho perso un caro amico, una persona semplice, genuina e disponibile come poche. Un nonno innamorato delle sue nipoti e della sua famiglia, che lascia con un dolore improvviso e inimmaginabile Luig i Turco era anche un grande sostenitore e ambasciatore della nostra, regione. Ciao amico mio”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per ill 60enne, Luigi Turco, imprenditore agricolo, morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 693, nel territorio di San Nicandro Garganico (Foggia). L’imprenditore della zona è deceduto dopo che la sua auto si è scontrata la scorsa notte con un branco di cinghiali.

“Gino oggi in molti hanno perso un amico, un esempio positivo di idee e volontà,di sapore di terra e con una mente di grandi visioni per il nostro territorio, per la tua terra, per tutto il nostro settore. Credo d’esprimere il parere di chi ti ha conosciuto che non ti dimenticheremo mai. Sei stato un vero esempio per tutti. Proteggi la tua terra da lassù, scrive Lory sui social.

“Non c’è una foto in cui non sorridi…e noi vogliamo ricordarti così…un grande esempio per tutta la comunità, amante della vita, del lavoro e della famiglia. Amico di mio padre prima, e amico mio dopo, per caso…C’è chi fa spazio e chi lascia un vuoto…tu lascerai senz’altro un grande vuoto. Tristezza infinita. Spero che da oggi veglierai su tutti noi e sulla tua famiglia. Piacere di averti conosciuto.Ciao Gino”.