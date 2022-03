Sementino: “Lopane a San Menaio, ma non ha voluto incontrarci”

VICO DEL GARGANO (FOGGIA), 11/03/2022 – “Siamo contenti che nelle ultime settimane l’assessore Gianfranco Lopane abbia visitato parte del Gargano, incontrando prima gli amministratori comunali di Vieste, Peschici e Mattinata e poi, nel pomeriggio di ieri giovedì 10 marzo, dopo gli incontri istituzionali a Lesina, Cagnano e Rodi Garganico, si sia confrontato con gli operatori turistici del Consorzio Gargano Ok.

Un incontro, quest’ultimo, che è avvenuto a San Menaio, all’Hotel Park Villa Maria. Ciò che ci rende perplessi e un po’ sconcertati, tuttavia, è che nemmeno stavolta, pur trovandosi nel nostro territorio comunale, abbia sentito come doverosa e opportuna la sensibilità istituzionale di informare e coinvolgere il Comune di Vico del Gargano, di fatto negandosi anche alla possibilità di un breve colloquio”.

E’ Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano, a esprimere con queste parole la perplessità sua e dell’intera Amministrazione comunale di fronte al comportamento dell’assessore Gianfranco Lopane. “San Menaio si trova a 5 minuti dal Municipio di Vico del Gargano. Sono e siamo realmente sorpresi, anche perché stiamo parlando dell’abc della grammatica istituzionale. Vico è centrale, anche geograficamente ma non solo, nelle dinamiche di sviluppo dell’area ‘Gargano’: dalla nuova superstrada alle politiche dell’Area Interna; dal sistema turistico alla governance del Parco. Sono dati di cui il nuovo assessore regionale al Turismo dovrebbe essere a conoscenza, perché esplicitati in molti documenti e report della giunta regionale”.

Prima che scoppiasse l’emergenza pandemia, Vico del Gargano (con le sue località balneari di San Menaio e Calenella) ha registrato fino a 150mila presenze turistiche annuali nelle strutture ricettive, cui si aggiungono i tanti turisti che hanno il loro ‘domicilio estivo’ all’interno del borgo e nelle frazioni costiere. “Vico del Gargano ha una particolarità – ha aggiunto Sementino – che è quella di fare turismo anche nei mesi non estivi, con appuntamenti come la Settimana Santa e la Settimana Valentiniana che proprio il settore turismo della Regione valorizza all’interno dei progetti dedicati ai riti della Pasqua e ai Patroni di Puglia”. “E’ un peccato. Ci auguriamo sia stata soltanto una svista a cui l’assessore avrà tempo e volontà di rimediare.

Lo invitiamo ufficialmente a Vico del Gargano, il paese che, dal 13 marzo, rappresenterà l’intera Puglia nella sfida tra i 20 Borghi più belli d’Italia che concorreranno al titolo di Borgo dei Borghi. Cercheremo di rappresentare con onore la nostra regione. Ci avrebbe fatto piacere parlare anche di questo progetto con l’assessore Lopane, per coinvolgerlo, confrontandoci con lui sulla possibilità di iniziative comuni con la Regione Puglia. Avremmo voluto confrontarci, anche per utilizzare al meglio una vetrina nazionale che promuoverà la bellezza del nostro territorio e potrebbe rivelarsi importante per lanciare la stagione turistica. Certamente lo inviteremo a votare Vico e a sostenere la nostra candidatura prima, durante e dopo le puntate di Kilimangiaro, su Rai Tre”.