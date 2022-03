SPS Italia, la fiera dell’industria intelligente

Il prossimo maggio a Parma tornerà, nella sua edizione 2022, l’SPS Italia, fiera di riferimento per l’industria intelligente, digitale e flessibile. Un evento, quello che si terrà dal 24 al 26 maggio 2022, riconosciuto in tutto il mondo come vetrina per le eccellenze italiane del settore, un appuntamento irrinunciabile per la scoperta di nuove tendenze e per un confronto diretto, fra esperti del settore, sui temi più attuali, che ha come scopo quello di aiutare nel migliore dei modi una trasformazione sostenibile delle industrie al passaggio al digitale.

L’SPS Italia sarà inoltre un’occasione da non lasciarsi sfuggire per conoscere i migliori e più recenti software per l’industria 4.0, tra le priorità maggiori per l’industria manifatturiera italiana in numerosi settori, che includono anche quelli di grafica, editoria e tipografia. Nell’ambito dell’evento verrà infatti allestito un percorso dimostrativo District 4.0, nel quale sarà possibile osservare le ultime tecnologie nell’ambito di quattro rami: “Digital & Software” (il passaggio delle industrie alla digitalizzazione tramite i migliori software specializzati), “Robotica e Meccatronica” (intelligenze artificiali e robotica collaborativa, rapporti tra uomo e macchina), “Additive Manufacturing” (tecnologie adattive che presto rivoluzioneranno l’industria manifatturiera, stampa 3D e soluzioni AM) e “Automazione Avanzata” (sistemi di intelligenza distribuita, interconnessione e integrazione con la robotica, nonché Big Data, Analytics, IIoT e Sistemi di Visione e Misura).

Nei tre giorni di SPS Italia sarà possibile partecipare a incontri, workshop, convegni e presentazione, ma anche approfondire le proprie conoscenze professionali tramite approfondimenti e brevi momenti di formazione. I produttori di software potranno presentare le demo dei propri progetti e permettere ai visitatori di testare con mano le loro potenzialità, un modo che possano scegliere il programma che meglio si adatta alla propria azienda.

L’edizione precedente dell’SPS Italia, svoltasi nel 2019 in situazione antecedente alla pandemia, è stata in grado di raggiungere un successo ragguardevole in termine di numeri: ben 41.528 visitatori, il 18% in più rispetto all’edizione precedente del 2018, e 854 espositori presenti il 6% in più rispetto all’anno prima. Il settore che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato quello dell’elettronica ed elettrotecnica, seguito a ruota da quello meccanico e siderurgico.

L’accesso all’edizione di quest’anno della fiera avviene nel rispetto delle normative di sicurezza e sarà del tutto gratuito: per poterla visitare sarà necessario solamente creare un account gratuito sul sito ufficiale della manifestazione.