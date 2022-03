Sulla spiaggia di Manfredonia Dalla cantò per la prima volta in pubblico

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/03/2022 – (repubblica) Fu sulla spiaggia di Manfredonia, dove la madre sarta con molti clienti in Puglia lo portava in vacanza, che Lucio Dalla si esibì, bambino, per la prima volta in pubblico. Cantando in inglese, senza conoscerlo

Poi ci fu la compagnia Primavera d’arte, con cui l’enfant prodige girava per l’Italia portando in scena una serie di operette. Ma se proprio si vuole andare all’origine del mito, la leggenda vuole che a tre anni, a spasso per mano tra il papà Giuseppe (che perderà a 7 anni) e mamma Iole, davanti a un teatro, si divincolò dalla stretta per salire sul palcoscenico e recitare una filastrocca. Prende il via da qui la grande mostra al Museo Archeologico, ideata dalla Fondazione Dalla e curata da Alessandro Nicosia per il decennale della scomparsa del cantautore, “Lucio Dalla. Anche se il tempo passa”, che si potrà visitare fino al 17 luglio ( tutti i giorni dalle 10, eccetto il martedì; intero 15 euro), per poi approdare a Roma, Napoli e perfino Berlino (senza Bonetti però). (repubblica)