Tragico incidente sul Gargano: morto noto imprenditore

FOGGIA, 11/03/2022 – (foggiatoday) Un branco di cinghiali attraversa la strada, l’auto impatta contro gli animali e poi termina la corsa contro la parete rocciosa.

E’ questa, in breve, la dinamica del tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte, sul Gargano, e che è costato la vita a Luigi Turco, noto imprenditore agricolo di Lesina. Il fatto è successo in agro di San Nicandro Garganico, poco dopo la mezzanotte e mezza, lungo la Statale 693, all’altezza dello svincolo per San Nicola. Secondo quanto accertato, Turco viaggiava solo in auto, quando il mezzo si è scontrato con un branco di cinghiali che, in quel momento, ha occupato la carreggiata.

A seguito dell’impatto, il mezzo si è ribaltato terminando la corsa contro la vicina parete rocciosa. Nulla da fare per l’imprenditore di Lesina: è morto sul colpo. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. (foggiatoday)