Caso Juventus, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della FIGC

FOGGIA, 11/03/2023 – Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in cui la FIGC chiedeva la sospensiva della sentenza emessa dal TAR Lazio sulla carta 'segreta' relativa al procedimento sulle plusvalenze, che ha portato alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus dalla Corte Federale. La Camera di Consiglio è stata fissata per il 23 marzo.

La carta è stata fin qui tenuta nascosta ma adesso, in base al pronunciamento dei giudici, dovrà essere consegnata alla Juventus e a tutte le controparti entro e non oltre il 14 marzo così come già stabilito dal TAR nell'accogliere il ricorso presentato da Fabio Paratici e Federico Cherubini. Un punto che potrebbe risultare importante per la difesa, in attesa del ricorso presentato dalla società bianconera al Collegio di Garanzia del CONI.