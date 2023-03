Foggia, quando Dalla passeggiava sul Viale della Stazione: “Altri tempi”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 11 marzo 2023 – Il 4 marzo scorso Lucio Dalla ha compiuto ottant’anni in cielo, un ricordo molto sentito da tutti i suoi estimatori, soprattutto della provincia di Foggia.

Malgrado siano passati già diversi anni dalla sua scomparsa, la leggenda del cantautore è più viva che mai.

Un grande artista storicamente molto legato a Foggia e soprattutto al Gargano. Negli anni ’80 era un evento abbastanza comune vederlo per le strade di Foggia, magari prima di recarsi a Manfredonia o alle Tremiti.

Foggia era una città estremamente diversa e molto più attiva rispetto ad oggi, soprattutto dal punto di vista artistico. Tra hotel e locali, era abbastanza facile ritrovarsi faccia a faccia con volti noti come Arbore, Milva o il grande Lucio Dalla. Si respirava sicuramente un’aria diversa, soprattutto sul Viale della Stazione. Quest’ultimo era un punto di riferimento e trasmetteva a chi era di passaggio sensazioni positive, di una città viva dal punto di vista economico e culturale.

Si riportano di seguito le dichiarazioni di Giulio La Torre, cittadino foggiano innamorato della sua città e promotore del gruppo social ‘Amici Sani- Alimentazione Sana’. Memorie preziose per StatoQuotidiano, piene di sentimento verso il capoluogo dauno e verso il cantautore Lucio Dalla:

“Ricordo con affetto e nostalgia gli anni della mia adolescenza a Foggia, quando davanti alla Parrocchia ‘Madonna della Croce’, nei pressi dell’Hotel-Ristorante Cicolella, si poteva vedere Lucio Dalla così tra la gente a passeggio. Semplicemente lo si trovava lì davanti, sul Viale della Stazione, prima di andare alle Tremiti, a Manfredonia o Mattinata. Si sentiva un tremitese, un manfredoniano, un foggiano…un tutt’uno, uno di noi!!! Altri tempi, altri anni, altra gente…”

“Da ragazzo, parliamo degli anni ’80, ricordo una Foggia totalmente diversa, più frizzante e positiva, ‘una Foggia da bere’ per così dire. Mi sono formato sul Viale della Stazione, grazie al lavoro degli Orionini della parrocchia ‘Madonna della Croce’. Ora purtroppo non ci sono più ma devo tanto a quella realtà parrocchiale. Fecero un buon lavoro con i ragazzi un po ‘difficili’, bisogna ringraziare persone come Don Gernaldo Conti, Don Barra, Don Francesco e Don Lorenzo”.

“Sul Viale avrò visto Lucio Dalla almeno due o tre volte. Presumo stazionasse davanti all’Hotel Cicolella per la sua vicinanza ad Albertino Cicolella, ex presidente della Camera di Commercio che ha fatto tanto per il turismo del Gargano. Una famiglia importante, non solo di cineasti, molto attiva in città, proprietari di diverse sale anche in provincia”.

“Vedevi con molta facilità Milva che parcheggiava la macchina e andava al Cicolella, Nino Frassica, Franco Bacardi, Pino Mango, Renzo Arbore tra Viale XXIV Maggio ed il Bar Cavour. Passavano inosservati perché non erano incontri inusuali. Vedevi Lucio per strada ma nessuno si meravigliava, era una cosa normale”.

“Ho un bel ricordo di Lucio Dalla, una persona molto umile e disponibile e malgrado la sua fama, preferiva andare nelle osterie rispetto a locali di lusso. Ricordo una sera in particolare, quando si faceva il Jazz a Foggia su Corso Giannone, gli artisti erano già presenti sul palco. Poi arrivò lui, dopo aver sentito la musica, parcheggiò la macchina davanti alla Villa Comunale e si mise a suonare il clarinetto con una naturalezza unica. Un evento che non scorderò mai e che sorprese tutti. Erano i tempi dell’immenso vocalist Ninni Maina e del saxista Ginetto Sannoner. Quello di corso Giannone era un vero ‘cult’ organizzato dal titolare di un esercizio commerciale che ogni anno preparava questo spettacolo. È passato da poco il suo ottantesimo compleanno, cari auguri Lucio, ovunque tu sia”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 11 marzo 2023