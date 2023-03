Il disegno preparatorio raffigurante il porto di Manfredonia per il dipinto del pittore J.P. Hackert

Re Ferdinando IV di Borbone, nella primavera del 1788, diede l’incarico al pittore prussiano Jakob Philipp Hackert di dipingere dodici quadri raffiguranti i porti del Regno delle Due Sicilie e, più precisamente, quelli riguardanti le tre estreme provincie orientali di Capitanata, la Terra di Bari e la Terra di Otranto.

Hackert, per realizzare quei disegni preparatori, viaggiò, tra il 1789 e il 1790, in Puglia, in Campania, in Calabria ed in Sicilia. Gli schizzi realizzati da quell’artista , raccolti in 136 cartelle, tuttora conservati presso lo “Staatliche Museen di Berlino”, servirono successivamente, come è noto, per la realizzazione di alcuni dipinti di grandi dimensioni, in parte custoditi ancora oggi presso la meravigliosa Reggia di Caserta. Va detto, per compiutezza storica, che Ferdinando IV di Borbone realizzò quell’ambizioso progetto soprattutto perché era in competizione con il Re di Francia Luigi XV, che riuscì, come è noto, a far dipingere le vedute dei maggiori porti francesi.

Hackert viaggiò in Puglia per circa tre mesi. Ciò per effettuare i numerosi studi e, dunque, i tanti disegni preparatori necessari per il momento finale ossia quello strettamente pittorico, che, come è storicamente noto, si svolse a Napoli. Fase riguardante, pertanto, le alquanto fedeli rappresentazioni pittoriche degli approdi di Puglia. I disegni di quel celebre Maestro, dunque, presero forma su quelle imponenti tele.

Le prime ad essere eseguite furono quelle riguardanti i porti di Taranto (1789) e di Brindisi (1789); ad esse fecero seguito quelle raffiguranti i porti di Gallipoli (1790), Manfredonia (1790), Barletta (1790), Bisceglie (1790) e Santo Stefano di Monopoli (1790). Le ultime furono quelle effigianti i porti di Trani (1791) e di Otranto (1792).

Ad ogni modo, non molti mesi fa, per avere notizie riguardanti i disegni preparatori dei porti pugliesi eseguiti dal pittore Hackert, mi rivolsi, via Email, allo “Staatliche Museen zu Berlin” e, più precisamente, a Christian Jager, che ha gentilmente girato la mia richiesta al responsabile curatore di quel prestigioso Museo ossia Michele Roth. Quest’ultimo mi ha poi suggerito di contattare Andreas Heese, che, su mia espressa richiesta, ha prontamente provveduto ad inviarmi la riproduzione fotografica (in formato file) del disegno preparatorio, leggero ma alquanto preciso, illustrante il Porto di Manfredonia. Sì, proprio, dunque, quel disegno eseguito, nel lontano 1789, dal celebre pittore Jakob Philipp Hackert.

Vedere finalmente quella storica raffigurazione, come è facile intuire, è stato davvero emozionante. Ebbene, quella emozione ho voluto condividerla, in un certo qual modo, con i lettori (vicini e lontani) di questo giornale on-line. E ciò attraverso soprattutto la pubblicazione della riproduzione di quella magnifica opera grafica di Hackert.

Prima però di concludere la stesura di questo mio breve testo desidero ringraziare sentitamente, a vario titolo, per la loro pronta e generosa collaborazione, Christian Jager, Michele Roth e Andreas Heese dello “Staatliche Museen zu Berlin”.